Coup dur pour le camp présidentiel : Babacar Lo Ndiaye gèle ses activités dans Benno !

Ce cadre diplômé de l’ENEA (Ecole nationale d’économie appliquée, la même d’où est sorti le brillant ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba — qui il est vrai a continué ses études en Belgique) a été de tous les combats menés par le président Macky Sall depuis que ce dernier était dans l’opposition.



Et faisait partie de ses fédayins. Apparemment, le compagnonnage entre les deux hommes a pris fin même si, on le sait, en politique on ne doit jamais dire jamais ! En tout cas, il a publié hier un communiqué que nous reproduisons in extenso.



« Chers amis, Militants et sympathisants de la Convergence des Forces Républicaines (CFR)). A travers cette publication, je viens vous Informer de ma décision ferme de suspendre toutes mes activités Politiques au sein de la coalition Benno Book Yaakar.



Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une déclaration officielle de la Convergence des Forces Républicaines dont j’ai l’honneur d’être le Président. Ce sera l’occasion de vous donner les nouvelles orientations politiques au nom de notre mouvement en direction de la présidentielle du 25 février 2024. Vive le Sénégal 🇸🇸 Vive la Démocratie !



Babacar Lo Ndiaye Président de la CFR