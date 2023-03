Coupable encore d’offre et de cession de drogue : À Kolda, un homme de 69 ans condamné à 2 ans de prison ferme Le Tribunal de Grande Instance de Kolda a condamné un sexagénaire à deux ans de prison ferme, pour offre et cession de drogue. Il s’agit d’un récidiviste.

À l’annonce du verdict, le bientôt septuagénaire Abdoulaye Djiby Diallo a supplié le tribunal de réduire sa peine, du fait qu’il a laissé deux femmes et cinq enfants à la maison. Mais, peine perdue, la sentence a déjà été prise par le tribunal et il n’est pas question de revenir en arrière.



D’autant que le condamné est un récidiviste qui avait été condamné en 2022 à une peine de deux mois d‘emprisonnement ferme. Il avait été jugé pour détention et usage de chanvre indien. Mais à l’issue du procès, le tribunal a requalifié les faits en offre et cession de drogue. Ce qui lui vaut de devoir passer 24 mois à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda. Il faut dire que son passé pénal ne lui a pas servi de leçon.



Après avoir humé l’air de la liberté, le vieil Abdoulaye Djiby Diallo n’a pas tardé à retremper les doigts le trafic de drogue. Il consomme et vend à la fois le “Yamba”.



A la question du juge de savoir pourquoi il ne peut pas se débarrasser de son addiction à l’herbe qui tue, il a rétorqué : “ J’ai reconnu l’intégralité des faits, mais pas la cession. J’ai plutôt offert un joint de chanvre indien à un de mes amis, qui m’a remis 700 francs Cfa. Ce qui m’a permis d’aller acheter le riz, afin de nourrir ma famille ”.



Fort de ce constat, Abdoulaye Djiby Diallo a été reconnu coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. En plus de la peine, il doit payer une amende de 12 mille francs Cfa au trésor public.













EnQuête

