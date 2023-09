Coupe d’Afrique : Sadio Mané regrette la gestion et l’échec des clubs sénégalais Cette année encore, Génération Foot et le Casa Sports ont été éliminés dès le premier tour préliminaire de Ligue africaine des Champions et de Coupe CAF, respectivement par le Hafia FC de la Guinée et l’Etoile Filante du Burkina Faso. Mais le plus surprenant n’est pas dans tout ça. Car au même jour des matchs retour des deux clubs sénégalais représentant le football local en Afrique, se jouait la finale de la Coupe du Sénégal.Une programmation qui a étonné plus d’un. Sadio Mané, formé à Génération Foot, est l’un des porte-voix de cette incompréhension.

Les échecs se poursuivent dans le football local sénégalais et sa participation dans les Coupes d’Afrique.



« J’ai suivi la finale de la Coupe du Sénégal et je pense que le même jour, Génération Foot était en train de jouer (contre le Hafia FC au premier tour préliminaire retour de Ligue des Champions). Ces genres de choses peuvent s’arranger. Nous sommes le Sénégal et on peut régler tout ça à l’amiable. On parle de Teranga, mais je n’ai pas vu la Teranga ce jour-là. C’est dommage », a regretté l’attaquant des Lions.



« Le Football Sénégalais Ne Mérite Pas Ça »



L’actuel joueur d’Al-Nassr a poursuivi en soulignant qu’il est nécessaire d’avoir une communication entre dirigeants pour faire avancer certaines choses et permettre aux clubs locaux de briller sur la scène continentale.



« Je pense que le Championnat sénégalais à évoluer et je m’attends à voir nos équipes aller jusqu’au bout (en Coupe d’Afrique). La Fédération doit, dans ces cas, surpasser des choses et de discuter avec tous les clubs afin de trouver une meilleure solution pour le football sénégalais. Le football sénégalais ne mérite pas ça. »



« Une prise de conscience au niveau des fédéraux et l’Etat du Sénégal ? Ils sont tous conscients. Quand tu vois l’Equipe Nationale du Sénégal, 80% des joueurs sont issus de ces clubs (du football local). Ils le savent mieux que quiconque », a-t-il conclu

