Coupe d’Afrique des clubs: Teungueth FC renonce à sa participation et risque des sanctions de la Caf

L’équipe de foot Teungueth FC a renoncé à sa participation à la Coupe d’Afrique des clubs. Les dirigeants de cette équipe ont donné la nouvelle. Le Président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, joint par la Rfm, regrette cela, tout en précisant que les autres clubs, tels Gorée et Génération foot ont été approchés pour représenter le Sénégal dans cette compétition africaine.



Mais ces clubs, évoquant le court délai à disposer, ont décliné. Et, Augustin de préciser que la Caf va certainement infliger une sanction à l’équipe de Teungueth FC. Puisque, dans ces cas de figure, l’équipe doit informer très tôt les instances dirigeantes du football, pour éventuellement faciliter sa suppléance.



Aujourd'hui, le président de la Fédération de football, regrette l'absence d'une équipe sénégalaise dans cette compétition africaine.













Leral

