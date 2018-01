Coupe de France: Quand Sadio Mané donne le coup d'envoi d'Epinal-Marseille

Non, Sadio Mané, joueur clé de l'attaque de Liverpool, n'a pas été vendu à Epinal, club de National 2. L'image peut surprendre, mais elle est tout de même très sympa : le Sénégalais a donné le coup d'envoi du match Epinal-Marseille, lui qui était venu voir son ami Désiré Segbé, joueur du club de National 2 : “Aujourd'hui, il m'a fait le plus beau cadeau en venant me voir. Il m'avait dit deux heures avant le match qu'il ne pouvait pas venir. Puis il a débarqué dans les vestiaires. Je pense que c'est la plus belle surprise qu'il pouvait me faire. Malgré la défaite, je suis très heureux”, a déclaré le joueur.