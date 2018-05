Coupe de France: haie d'honneur et trophée partagé, la classe du PSG avec Les Herbiers

Après leur victoire face aux Herbiers en finale de la Coupe de France (2-0), le PSG a offert une haie d'honneur aux joueurs vendéens pour les féliciter de leur magnifique parcours. Thiago Silva a ensuite invité leur capitaine, Sébastien Flochon, à soulever le trophée avec lui.



C'est un joli geste de la part de Thiago Silva. Le capitaine du PSG a invité son homologue des Herbiers, Sébastien Flochon, à soulever avec lui le trophée de la Coupe de France, mardi soir, après la victoire des Parisiens en finale (2-0). Une scène qui a rappelé ce qui s'était passé en 2012, lorsque Cris avait convié le capitaine de Quevilly, Grégory Beaugrard, à brandir le trophée avec les Lyonnais après le succès de ces derniers en finale (1-0).



Une haie d'honneur pour Les Herbiers

En 2000, les capitaines de Nantes et de Calais, Mickaël Landreau et Réginald Becque, avaient eux aussi soulevé ensemble le trophée de la Coupe de France, dans la foulée de la victoire des Canaris (2-1). Avant de savourer leur victoire, les Parisiens ont également eu la classe mardi soir de réserver une haie d'honneur aux joueurs des Herbiers, pour les féliciter pour leur sublime parcours, avant que Flochon et ses coéquipiers ne montent les escaliers du Stade de France pour récupérer leur médaille.













Rmc

