Coupe de la Ligue : Ibrahima Niane qualifie le FC Metz

Le FC Metz affrontait, hier (mardi), le Grenoble en match de qualification pour la coupe de la Ligue 2019. Un doublé de l’attaquant Sénégalais a largement suffi aux Messins pour qualifier au deuxième tour.



Mené dès la 17e minute, Ibrahima Niane égalise sur pénalty à la 71e, avant de doubler la mise par le même mode d’exécution (90+4 SP) et offrir ainsi à sa formation une qualification.



Programme deuxième tour

AC Ajaccio (L2) – FC Lorient (L2)

RC Lens (L2) – FC Metz (L2)

Le Havre (L2) – Stade Brestois (L2)

AS Nancy Lorraine (L2) – US Orléans (L2)

AJ Auxerre (L2) – LB Châteauroux (L2)

ES Troyes AC (L2) – Clermont Foot (L2)