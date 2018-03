Coupe du Monde 2002: Fadiga rappelle les tensions entre "Lions" dans les vestiaires

Khalilou Fadiga, l’ancien meneur de jeu des "Lions" a confirmé que les vestiaires de l’équipe nationale de football étaient un endroit où se réglaient beaucoup de différends parfois à coups de poings.



Dans un entretien paru, ce dimanche, dans le quotidien sportif français, l’Equipe, l’ancien joueur de Bruges (Belgique) et d’Aj Auxerre (France) se souvenait en être venu aux mains avec son ancien capitaine, Aliou Cissé, actuel sélectionneur des "Lions".



"Aliou Cissé à la CAN 2002, on s’est mis dessus à la mi-temps du match contre la Zambie (1-0), mais c’était réglé à la fin du match. Ça a été bam-bam. Il m’en a mis une, je lui en ai collé une et les autres nous ont séparés. Ensuite, on est repartis comme si de rien n’était. C’était très gentleman", s’est rappelé Fadiga, actuel membre de la Commission technique et développement de la Confédération africaine de football (CAF).



Dans sa carrière qui l’a menée de Bruges à Bolton (Angleterre) en passant par l’AJ Auxerre, Fadiga a rappelé que la meilleure équipe dans laquelle il a jouée, est le club français entre 2002 et 2003.



Il a cité dans cette équipe, le franco-ivoirien, Olivier Kapo, Djibril Cissé, Yann Lachuer mais aussi la paire de défenseurs centraux (Jean Alain) Boumsoung-Mexès (Philippe).



En plus de ses activités à la CAF, Fadiga est consultant pour la chaîne qatarie Be In sports, pour la Radio télévision belge et pour la chaîne payante Proximus.









APS