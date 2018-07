Coupe du Monde 2018 : Twitter dévoile les 3 joueurs les plus populaires de la finale ! La Coupe du Monde 2018, c’est déjà terminé ! A l’occasion de la fin du Mondial de Football, Twitter a dévoilé les chiffres hallucinants de la finale : les moments forts les plus commentés, les phases de jeu qui ont le plus passionnés les internautes, les joueurs les plus populaires sur le réseau social…

Ce dimanche 15 juillet 2018, la France a remporté pour la deuxième fois de l’Histoire la Coupe du Monde de Football ! Sur Twitter, le match qui a opposé la France à la Croatie s’est rapidement hissé dans les Trending Topics. Les supporters ont fait les temps forts du réseau social lors d’une soirée de folie. On vous propose de découvrir les meilleures réactions Twitter de la finale de la Coupe du Monde 2018.

Coupe du Monde 2018 : Twitter lève le voile sur les moments forts du match France-Croatie ! Quelques heures après la victoire historique des Bleus, Twitter a mis en ligne tous les chiffres de la finale. D’après les données publiées par le réseau social, le moment qui généré le plus de tweets c’est le 4ème but marqué par Kylian Mbappé contre la Croatie. Ce dernier but de la rencontre a permis à la France d’enfoncer le clou et d’assurer sa victoire contre les Croates.

En second lieu, on retrouve le coup de sifflet final : le moment fatidique où la France a remporté la Coupe du Monde 2018. Twitter a aussi beaucoup réagi à la bourde commise par le gardien de but français, Hugo Lloris, qui a permis à la Croatie de marquer un seul et unique goal. Serein, le capitaine de l’équipe de France a assuré que ce « moment de relâchement à 4-1 reste anecdotique ».

Twitter a aussi dévoilé le top 3 des joueurs les plus populaires du réseau social. Sans surprise, on retrouve 3 sportifs français : Kylian Mbappé, Paul Pogba, et Antoine Griezmann. Il s’agit là des 3 joueurs les plus mentionnés sur Twitter pendant le match France-Croatie. Il s’agissait déjà des 3 joueurs français les plus populaires lors de la rencontre France-Belgique en demi-finale.











