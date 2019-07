Coupe du Monde 2022 : Voici le format des éliminatoires de la zone Afrique

Parallèlement à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se joue actuellement en Egypte, la Confédération Africaine de Football (CAF) vient d’officialiser le mode des éliminatoires de la zone Afrique pour la coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar.



A quelques jours de la fin de la CAN 2019, la CAF vient de rendre public le format des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2022.



Après un tour préliminaire disputé entre les 28 équipes africaines les moins bien classées selon la FIFA, se tiendra une phase de groupes : dix poules seront créées avec quatre équipes dans chaque. Les équipes qui termineront premières de ces groupes s’affronteront entre elles pour obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2022. Les affiches seront tirées au sort, entre les nations les mieux classées à la FIFA et celles qui figurent plus bas dans le classement. A noter que le tirage au sort aura lieu le 27 juillet prochain.



Le format des éliminatoires zone Afrique du mondial 2022



Tour préliminaire



– Les 28 équipes africaines les moins bien loties au classement Fifa s’affronteront sur des matchs aller/retour lors d’un barrage.



Voici les 28 équipes les moins bien classées qui participeront au 1er barrage ( Somalie , Erythrée , Djibouti , Seychelles, Sao Tomé , Tchad, Soudan du sud , Gambie , Ile Maurice , Libéria , Ethiopie , Comores , Botswana , Lesotho, Eswatini, Guinée Equatoriale, Rwanda , Burundi, Soudan ,Togo, Malawi , Angola , Guinée Bissau, Mozambique , Sierra Leone , Namibie , Rep Centrafrique , Tanzanie)



Phase de poule



– Les 14 vainqueurs du 1er barrage rejoindront les 26 meilleures équipes africaines selon le classement FIFA, pour participer à une phase de poule. Et les 40 équipes seront réparties en 10 poules de 4.



Les 26 équipes qui rentreront directement lors de la seconde phase de poule sont ( Sénégal, Nigéria, Rd Congo , Tunisie , Algérie , Maroc, Ghana , Cameroun , Egypte , Burkina Faso , Congo , Cote d Ivoire , Guinée , Afrique du sud , Cap vert , Ouganda, Madagascar, Zambie, Bénin , Niger , Mauritanie , Gabon , Kenya , Lybie , Zimbabwe, Mali ).



Soulignons que les 10 vainqueurs de leurs poules respectives seront qualifiés pour des matchs de barrages aller /retour. Et les 5 vainqueurs de ces matchs de barrages seront qualifiés pour la coupe du monde 2022. Ainsi se dessine le format des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2022.

