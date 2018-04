Coupe du Monde 2026 : Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa, nie les accusations

«Ridicules et sans fondement.» C’est en ces termes que Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, a qualifié les allégations selon lesquelles elle serait liée à un ambassadeur de la candidature marocaine pour la Coupe du monde 2026.



L’information provient de la BBC, qui s’appuie sur le rapport d’un groupe de travail d’évaluation de la Fifa, en charge d’examiner la candidature marocaine ainsi que l’offre conjointe des Etats-Unis, du Mexique et du Canada. Ce groupe d’évaluation aurait découvert un lien familial entre Fatma Samoura, dont le nom complet est Fatma Samba Diouf Samoura et l’ancien attaquant de Liverpool El Hadji Diouf, qui occupe un rôle d’ambassadeur pour la candidature marocaine. Samoura et Diouf sont tous deux originaires du Sénégal.



«Ces accusations contre moi sont totalement ridicules et sans fondement. El Hadji Diouf n’est pas un membre de ma famille et donc tout est limpide. Il n’y a rien à dire de plus», a déclaré Samoura à Reuters dans un e-mail.



La BBC indique également que Fatma Samoura a été envoyée devant la Commission d’éthique de la FIFA en raison de ce prétendu lien de parenté non déclaré pour violation de son code d’éthique relatif au «devoir de divulgation, de coopération et de signalement» et aux «conflits d’intérêts». De son côté, le département des médias de la FIFA n’a ni confirmé ni nié qu’une plainte avait été déposée au sujet de Samoura au Comité d’éthique.



La Fifa doit organiser un vote pour désigner le (ou les) pays hôte(s) du tournoi de 2026 lors de son prochain congrès à Moscou le 13 juin.









Francefootball