Coupe du Monde / 8es de finale : Une star de l’Angleterre forfait face au Sénégal

L’ailier des Three Lions, Raheem Sterling, ne sera pas disponible face au Sénégal. L’annonce a été faite sur la page officielle de l’équipe nationale de l’Angleterre.



« Raheem Sterling n’est pas disponible pour la sélection pour les Three Lions ce soir car il s’occupe d’une affaire familiale », a annoncé la page.



donc, Sterling, auteur d’un but lors de cette Coupe du monde, ne jouera pas.