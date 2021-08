Coupe du Monde Beach Soccer: Le Sénégal démarre aujourd'hui contre l'Uruguay La fête du football de plage a démarré hier au complexe olympique de Luzhniki, à Moscou. Mais le Sénégal, champion d’Afrique en titre, entre en lice ce vendredi, 20 août, face à l’Uruguay, dans le groupe D. Le match est prévu à 12 heures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021

Il s’agira pour la formation de Ngalla Sylla de réussir son entrée afin de mieux aborder la 2e journée prévue dimanche prochain, contre le Portugal, champion du monde en titre.



Pour rappel, quarts de finalistes en 2007, 2011 et 2017, les Lions visent le dernier carré, cette année.



En attendant, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a quitté Yaoundé, la capitale camerounaise, après le tirage au sort pour la composition des groupes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, pour rallier Moscou. Il a prévu d’assister aux deux premiers matchs des Lions du football de plage.



Le Mozambique, vice-champion d’Afrique et second représentant africain aux joutes, s’est incliné, 4-8, contre l’Espagne, dans le groupe B, complété par Tahiti, double finaliste en 2015 et 2017, et les Émirats arabes unis, les nouveaux venus du tournoi.



Sextuple vainqueur de la Coupe d’Afrique de la discipline, en 2008, 2011, 2013, 2016, 2018 et 2021, les Lions ambitionnent de relever le défi mondial.

