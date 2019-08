Coupe du Monde de Basket-Ball 2019: Les "Lions" vers une aventure touristique Faut-il en rire ou en pleurer ? Peut-être les deux à la fois, en cette veille de Coupe du monde de Basket-ball prévue en Chine, où la Fédération sénégalaise de Basket-ball (Fsf) aurait provoqué le départ d’Abdourahmane Ndiaye « Adidas » de la tête des "Lions" du basket. Et l’a fait remplacer au pied levé ou à « main levée » par le coach Moustapha Gaye. Comment peut-on changer de sélectionneur à trois semaines d’une Coupe du monde ? Surtout dans une poule aussi relevée que celle du Sénégal avec le Canada, la Lituanie et l’Australie.

Pis, les "Lions" occupent la place la plus reculée de leur groupe au niveau mondial (37e), donc n’ayant aucune chance de faire une participation honorable.



En tout cas, la participation des Lions du basketball ressemble davantage à une aventure touristique, où des dizaines de millions FCFa du contribuable sénégalais seront jetés à la fenêtre. Ce, du fait du manque de sérieux et du bidonnage dans la préparation de l’équipe nationale.



« Le Témoin » quotidien reste convaincu que seuls les dirigeants, fédéraux et joueurs vont se frotter les mains (billets d’avions, frais hôteliers, perdiem, primes de participation, polices d’assurance). Et le drapeau national en pâtira.



Mais avec le budget inépuisable de l’Etat du Sénégal, il y aura de quoi aller visiter la Grande muraille et revenir fêter une déroute ! Avec des primes de 20 millions de francs à chacun des «Lions» du basket qui se seront fait ratatiner en Chine, en plus de leurs dirigeants bien sûr ! Sans oublier les passeports diplomatiques, bien sûr !



