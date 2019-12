Coupe du Monde des Clubs : Sadio Mané sur le banc, Klopp explique son choix !

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 14:02 | | 0 commentaire(s)|

Liverpool de Sadio Mané s’est difficilement qualifié mercredi pour la finale du Mondial des clubs à Doha en l’emportant contre le CF Monterrey (2-1) grâce à un but de Roberto Firmino en toute fin de rencontre. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a parlé de l’importance des entrants Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et du buteur Firmino pour faire la différence dans ce match.



« Nous avons laissé Trent Alexandre Arnold, Firmino et Sadio Mané sur le banc. Mais cela permet de faire entrer des joueurs importants dans un match indécis pour faire la différence. C’est merveilleux que Boddy ait marqué. Il est rentré, il a immédiatement été dans son match, avec une situation de but sur une passe de Mo Salah il nous a beaucoup aidés, tout comme Sadio Mané avec sa puissance et sa technique. », a-t-il déclaré ce jeudi en conférence de presse.



« Cette capacité à rester focalisés en fin de match fait partie de notre jeu. Je ne pense pas que nous puissions planifier ça mais nous ne devrions pas penser que c’est impossible », a-t-il encore souligné, expliquant par ailleurs qu’il n’avait « pas vu le but (de Firminho) entrer ».



« Il y avait trop de joueurs devant moi mais j’ai vu la réaction du gardien adverse et j’ai pu commencer à célébrer », a dévoilé le coach de Liverpool en guise anecdote



Liverpool va désormais affronter Flamengo en finale samedi, mais pourrait devoir se passer de Virgil van Dijk, déjà absent car malade. Milieu de métier, Jordan Henderson a ainsi joué en charnière aux côtés de Joe Gomez pour cette rencontre, ce qui pourrait de nouveau être le cas face aux Brésiliens.



Wiwisport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos