Coupe du Sénégal / Bagarre entre supporters du Casa Sports et d'AJEL : Un supporter rufisquois échappe au pire Le match entre le Casa Sports et l’AJEL de Rufisque (2-1), s’est terminé en queue de poisson. Les deux équipes en sont venues aux mains avec des supporters de l’équipe rufisquoise qui ont contesté les décisions de l’arbitre, avant d’aller attaquer les "Casaçais". La réplique a été lourde et un des supporters rufisquois a été particulièrement malmené.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 21:59



