Coupe du Sénégal: Macky Sall au stade, fake news ou faux bond...?

Même si aucune information officielle n’a fait état de son déplacement pour présider la finale de la coupe du Sénégal de football, des rumeurs circulaient surtout dans les réseaux sociaux quant à la possibilité de sa présence au stade Abdoulaye Wade. Finalement, c’est le Premier Ministre ou ministre des Sports(puisque c’est lui qui en assure l’intérim) Amadou Ba qui s’est présenté sur les lieux avec plusieurs minutes de retard, constate LeTémoin.



Pourtant jusqu’à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre on ne désespérait pas de voir le chef de l’État créer la belle surprise d’assister à la plus belle fête du football dont pourtant il est le parrain.



Sa présence aurait non seulement permis de rompre avec un fait devenu rare au Sénégal pour ne pas dire inexistant. En effet depuis 1979 un chef de l’État n’a daigné mettre le pied au stade, communier avec le monde du sport mais surtout avec sa plus grande composante qu’est la jeunesse.



Le président Senghor a été le seul à marquer de sa présence à cet événement durant tout son règne. Même si en 1991 le président Abdou Diouf a tenu à venir prendre part à la finale entre le Jaraaf et la Jeanne d’Arc mais c’était surtout motivé par le souci de donner un cachet populaire à l’événement puisque l’année suivante on devait accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de football.



Toujours est-il faux bond ou Fake news, à quelques mois de son départ du pouvoir le président Macky Sall a raté une belle occasion de baliser le chemin à son successeur pour le contraindre à poursuivre ce legs qui tient tant aux férus du ballon rond mais également à se faire remercier par le nombreux public pour ses belles réalisations en infrastructures sportives dont le stade Abdoulaye Wade. Toutefois nous espérons que le prochain président de la République fera mieux que ses trois prédécesseurs Diouf, Wade et Macky en inscrivant ce pari dans son programme de campagne.