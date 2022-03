Coupe du Sénégal Seniors: Calendrier des matchs préliminaires Le tirage au sort du 2e tour des préliminaires de la Coupe du Sénégal en catégorie Seniors, a été effectué. Et, les affiches pour les matchs comptant à cette élimination directe de la Ligue de Dakar et les clubs amateurs ont été révélées. Les joutes sont programmées pour le courant de la prochaine semaine, c’est-à-dire, les mardi 5 et mercredi 6 avril 2022.

Le Casa-Sports remet son titre en jeu



Les matchs sont programmés les mardi 5 et mercredi 6 avril prochains, en plein mois de Ramadan. A retenir qu’il y aura plusieurs chocs de clubs amateurs dans la capitale Dakaroise et en banlieue, avec des équipes hyper ambitieuses pour la présente saison du championnat local.









Sabirane Seck

