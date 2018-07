Coupe du monde 2018 : Les plus beaux Trolls de la roulade de Neymar sur Twitter Le talent de Neymar n'a d'égal que sa capacité à irriter. Depuis le début du mondial, il a tendance à en rajouter légèrement lorsqu'il est victime d'une faute. Il nous a gratifié de quelques roulades dantesques. Certains se sont amusés à calculer, il a passé 14 minutes au sol depuis le début de la Coupe du monde ! Immanquablement, le Brésilien a été abondamment trollé sur les réseaux sociaux. Voici les 10 plus beaux tweets.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Juillet 2018 à 17:29 commentaire(s)|



Quand les gamins apprennent à jouer comme leur idole... La même, level up ! Les caricaturistes s'en mêlent ! La touche Tuche ! (Et pour une fois c'est pas pour Pavard...) Les Simpsons, encore une fois en mode médium Quand Kilian joue " avec " son partenaire de club L'inévitable Ryu de Street Fighter Un peu de poésie Il y en a qui s'amusent... Le combo ultime Bon trêve de moqueries, certains ont essayé de trouver une solution pour aider le pauvre Brésilien.... Névil Gagnepain @NevGgp

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook