Coupe du monde 2018 : le Mexique terrasse l'Allemagne

C'est la sensation du jour et sans nul doute, le plus bel exploit depuis le début de la Coupe du monde. Connue pour être une équipe solide, le Mexique a cette fois mené l'assaut contre la défense de l'Allemagne dès le début de la rencontre, en se procurant de nombreuses occasions. Ces efforts ont été récompensés à la 35e minute, avec un but du jeune attaquant Hirving Lozano. Les Allemands n'avaient jamais perdu contre le Mexique. C'est chose faite.