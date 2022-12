Coupe du monde : Aliou Cissé est malade mais sera sur le banc du Sénégal

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est malade depuis deux jours «mais c'est bien lui qui emmènera l'équipe» pour le 8es de finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Angleterre dimanche (20h00), a annoncé samedi son adjoint, Régis Bogaert.



«Hier (vendredi), il nous a laissé faire l'entraînement, avec ses consignes et les contenus qu'il avait décidés», a expliqué l'adjoint français du technicien, qui s'est présenté à sa place en conférence de presse de veille de match. «Cet après-midi (samedi), on espère qu'il sera sur le terrain, mais on a la certitude que demain soir, c'est bien lui qui emmènera l'équipe», a ajouté Bogaert. L'adjoint n'a pas précisé l'état de Cissé, expliquant juste qu'il avait «un peu de fièvre, c'est pour ça qu'on est vigilant».

LeFigaro