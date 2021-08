Coupe du monde Beach Soccer: Le Sénégal étrille l'Uruguay par 6 à 1 Le Sénégal en avait sous les pieds, étrillant lors de son entrée à la Coupe du monde Beach Soccer, l'Uruguay par le score sans appel de six (6) buts à un. Raoul Mendy a vu triple, accompagné par Ninou Diatta, Mamour Diagne et Mamadou Sylla, chacun ayant marqué un but.

