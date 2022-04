Coupe du monde Qatar 2022/ Valorisation des talents digitaux: Jaaw Ketchup, en super Fan, digne représentant du Sénégal

La communication digitale connaît une évolution remarquable. Il en atteste la présence de l’humoriste-influenceur, Jaaw Ketchup, lors du tirage au sort du mondiale 2022. « Nous avons aussi vu l’engouement d’un nouveau type de communicant digital. Parmi eux, il y a Jaaw Ketchup (influenceur/humoriste) qui a été invité au Qatar par la FIFA.



L'influenceur a représenté le Sénégal lors du tirage au sort de la Coupe du Monde en tant que super Fan (ndlr: 25 fans du monde entier ont été sélectionnés). L'avènement de ce nouveau canal de communication est sujet à beaucoup de controverses et d’amalgames », a relevé le Directeur de l’agence Thinmas Management.



« Notre stratégie est de valoriser les talents digitaux à travers des projets stratégiques à l’instar des autres agences de média internationaux. Nous croyons à l’avènement de ce nouveau canal de communication au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.



Nous devons par contre garantir un niveau de crédibilité en professionnalisant ce secteur qui souvent, démarre dans l’informel. Chose que nous faisons avec nos talents comme Jaaw Ketchup, Fah Aidara et autres », exhorte-t-il.