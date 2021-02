Couple retrouvé mort à Rufisque : ce que révèle le certificat de genre de mort... Absa Thiam et Fotigui Coulibaly, retrouvés morts mercredi à Rufisque, en début de matinée, dans leur lit, ont rendu l’âme à la suite d’une intoxication au gaz carbonique, selon le certificat de genre de mort.

La femme a été enterrée vendredi dans l’après-midi et le certificat de genre de mort révèle que le couple est décédé à la suite d’une intoxication au gaz carbonique, associée à des lésions de brûlures graves, a confié hier une source proche de l’affaire à “EnQuête’’.



Il convient de souligner que ce décès de deux conjoints est intervenu à un moment où le couple traversait des moments difficiles. Et selon les premières informations obtenues par “EnQuête’’ au moment du drame, le couple battait de l’aile, depuis un certain temps.



Après un mariage, il y a de cela un peu plus d’un an, Absa Thiam avait décidé de divorcer d’avec son mari Fotigui Coulibaly. Mais ce dernier ne voulait pas en attendre parler et disait préférer se suicider que de devoir quitter sa femme. Il n’empêche, sa femme campait sur sa position.



Elle avait décidé d’entamer la procédure de divorce cette semaine. Et le mari ne décolérait pas.



