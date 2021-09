Coupure d’électricité à Dakar: La Senelec s’explique et donne les détails Une coupure générale d’électricité d’environ 1 heure 30 minutes (de 8h 58 à 10h 15) a touché ce mercredi, Dakar et sa banlieue. Une situation que la Société nationale d’électricité (Senelec) explique comme étant la conséquence d’un incident survenu sur le réseau haute tension de Dakar.

Ces désagréments liés à la coupure d’électricité, ont occasionné une interruption de l’alimentation d’une partie de la clientèle de Dakar.



D’après le document, « les postes alimentant les clients de Rufisque, Mbao, Sicap, Maristes, Yarakh, Guédiawaye, Parcelles Assainies et Pikine, ont pu être remis dans les plus brefs délais.



A 10h 15, la clientèle connectée aux postes restants (centre-ville, Fann, Point E, Médina, Mermoz, Almadies, Ouest-Foire, VDN), a pu être réalimentée », informe la Senelec.



Avant de présenter ses excuses à l’ensemble de ses clients impactés par cet incident.



