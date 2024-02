Coupure du signal Walfadjri TV-Journalistes brutaliés: RSF alerte sur la détérioration du droit à l’information au Sénégal Selon le Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, Sadibou Marong, la suspension de l’accès à Internet via les données mobiles, la coupure du signal de la chaîne de télévision privée Walfadjri et la brutalisation de journalistes constituent des entraves à la liberté de la presse et elles se multiplient dans le contexte des manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon « L’As », c’est en ce sens que Reporters Sans Frontières (RSF) alerte sur une grave détérioration du droit à l’information au Sénégal.



Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités de garantir le droit à l’information et la sécurité des journalistes.



Selon Sadibou Marong, les journalistes sénégalais, qui couvrent l’actualité politique et sociale du pays, vivent des moments difficiles depuis au moins deux ans, et plus fortement dans le contexte des échéances électorales, nous dit le journal.



Puisqu’ils se retrouvent de nouveau la cible d’entraves avec les manifestations liées au report de l’élection présidentielle qui devait se tenir ce 25 février.



Il dénonce ces attaques et demande aux autorités d’y mettre un terme sans délai, et de permettre aux journalistes de couvrir l’actualité politique en toute sécurité.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook