Coupures de l’internet des données mobiles et ses conséquences : La colère des travailleurs des opérateurs de téléphonie Réagissant aux coupures de l’internet des données mobiles et ses conséquences, les travailleurs des opérateurs de téléphonie ont exprimé leur ras-le-bol, nous dit « L’As ».



Dans un communiqué conjoint, le Syndicat des travailleurs de Sonatel (SYTS), le Syndicat national des travailleurs des Postes et Télécommunications, section Sonatel (SNTPT), le syndicat national des travailleurs de Sentel) (SNTS) et le Syndicat national des travailleurs des Postes et Télécommunications/Section Expresso (SNTPT), dénoncent la décision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, de priver les populations de l’internet.



Ces organisations syndicales s’érigent en bouclier contre ces abus du pouvoir. A cet effet, les travailleurs lancent la première phase de leur plan d'actions pour la défense du droit des Sénégalais à la connexion Internet.



Et selon le journal, ils comptent adresser une requête au ministre du Travail ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l'Homme. Dans le même sillage, les travailleurs vont lancer le hashtag « Non à la coupure d'Internet ».



