Coupures périodiques d’eau à Diamalaye, Apecsy, Nord-Foire : une Soif d’explications ! A Yoff, ce sont les quartiers de NordFoire, Diamalaye et Apecsy qui souffrent le plus du manque d’eau. Un véritable casse-tête qui a conduit ces populations à faire feu de tout bois pour être approvisionnées correctement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Un groupe de filles, massées dans une allée de la route qui jouxte le centre aéré de la Bceao de Yoff, échangent sur la pénurie d’eau qui frappe Dakar. L’objectif est de rallier daredare Yoff-village, où la pénurie aurait épargné quelques endroits. Habitant toutes à Apecsy, elles attendaient des taxis.



Avec deux bouteilles vides, Fatima, sous un soleil de plomb, essuie un visage dégoulinant et explique le calvaire qu’elles vivent dans leur quartier :



«La pénurie d’eau s’est installée depuis samedi, à l’aube. Ici, à Apecsy, il est impossible de voir une goutte d’eau venant des robinets. Nous ne pouvons pas faire la vaisselle et pour laver nos habits, n’en parlons même pas. Pour boire, on achète de l’eau à la boutique. On nous indique qu’à Tonghor, il y a de l’eau et on attend des taxis pour aller nous approvisionner là-bas.»



Une situation que l’on retrouve à quelques encablures, c’est-à-dire à Diamalaye. Dans ce quartier, l’objet le plus en vue demeure la bouteille. Aux alentours du Cimetière musulman de Yoff, la pompe est prise d’assaut par des personnes de tout sexe. Un bonhomme visiblement lassé d’attendre, exprime son amertume et tire sur les autorités.



«Macky Sall et son régime sont des incompétents. Je me demande ce qu’ils font. Actuellement, ils sont obnubilés par des remaniements alors que nous qui les avons élus, on manque cruellement d’eau qui, avec l’électricité, sont des besoins primaires», fulmine-til.



A Nord-Foire, des camions citernes font le tour du quartier pour soulager les populations étreintes par ces corvées. A l’image de ces trois filles éconduites par le vigile du terrain municipal de la commune.



Le gardien du stade justifie son acte : «Il n’y a pas d’eau ici. Depuis deux jours, ce sont les camions citernes qui nous alimentent. D’ailleurs, un des leurs vient de passer il y a de cela quelques minutes.» Et c’est toujours les mêmes scènes dans de nombreux quartiers dakarois.

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook