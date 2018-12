Cour d’appel : Barthélémy Dias fixé sur son sort ce mardi

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018

Le maire de Mermoz-Sacré Cœur, Barthélémy Dias, sera fixé sur son sort, ce mardi. La Cour d’appel rang son verdict dans l’affaire d’«outrage à magistrat, appel à attroupement et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice» Dans ce dossier, Barthélémy Dias a été condamné en première instance à six mois de prison ferme. Une peine qu’il a purgée avant que la Cour d’appel statue sur sa requête.

