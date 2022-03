Cour d’appel de Tambacounda: Souleymane Téliko et Cie installés, ce mardi

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

La Cour d’appel de Tambacounda sera installée, ce mardi. Parmi ses membres, Souleymane Téliko, nommé président de Chambre.



Quatre mois après leur nomination en novembre 2021, l’ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) et ses collègues, vont reprendre du service.



D’après "Walf Quotidien", les magistrats concernés, dont Waly Faye, le premier président de la Cour, Djiby Bâ, procureur général et des présidents de Chambres, dont Souleymane Téliko, sont invités à rejoindre leurs postes au plus tard ce lundi 28 mars 2022.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook