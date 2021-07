Cour suprême: Tahibou Ndiaye s'accroche à ses biens saisis par la Crei, mais sa famille... Tahibou Ndiaye n'est pas encore au bout de ses peines. Il se démène comme un beau diable pour récupérer ses biens saisis par La Crei, mais cela ne semble pas plus simple avec le grain de sel d'une partie de sa famille.

Samedi 17 Juillet 2021

En effet, selon le journal Les Echos, dans sa parution de ce samedi 17 juillet 2021, la femme de Tahibou Ndiaye, Aby Diongue, ses filles adoptives Ndèye Rokhaya Thiam et Mame Fama Thiam font partie du blocage pour pouvoir récupérer ses biens.



Le 27 juillet prochain, il y aura une audience qui sera cruciale des chambres réunies pour le verdict.



Pour rappel, il avait été condamné à 5 ans ferme et 2,6 milliards de francs CFA d’amende par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), l’ancien directeur du Cadastre avait introduit un pourvoi en cassation aux fins d’annulation des ordonnances rendues par la CI de la Crei.



Celle-ci avait demandé la saisie de 18 de ses biens, notamment sa résidence sise aux Almadies de 1 600 mètres carrés et évaluée à 1 milliard 400 millions de francs CFA.

