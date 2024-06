Courage et engagement de Maïmouna Ndour Faye : Un soutien médiatique universel Le 19 juin 2024, Maïmouna Ndour Faye, directrice de la société 3M Universel et éditrice de la chaîne 7 TV, a démontré, une fois de plus, son courage et son engagement indéfectible envers la liberté de la presse. Lors de son émission « L’invité de MNF », avec le journaliste Yoro Dia, ancien ministre-conseiller de l’ex-Président Macky Sall, elle a abordé de front, les défis auxquels fait face la presse sénégalaise, particulièrement les retards de paiement des impôts par certains groupes de presse.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2024 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Une accusation directe



Avec une véhémence notable, Maïmouna Ndour Faye a accusé Ousmane Sonko, Premier ministre, d’être à l’origine de ces problèmes financiers, en déclarant : « c’est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a donné l’ordre de bloquer tous les comptes des groupes de presse concernés ». Elle a souligné que cette décision cachait des intentions sournoises et a défié Sonko en affirmant : « qui vous a fait croire que nous avons peur de vous ? Ousmane Sonko, si vous avez l’intention de nous étouffer économiquement, nous avons les moyens de survivre ».



Un engagement sans faille



Maïmouna Ndour Faye a réaffirmé sa détermination à s’exprimer librement malgré les obstacles, en déclarant : « là où je suis, sur ce siège, personne ne pourra m’empêcher de m’y asseoir et, pendant les cinq ans à venir, je dirai tout ce que je pense ». Elle a promis de continuer à transmettre les faits, qu’ils soient positifs ou négatifs, en insistant que « si quelqu’un vous a fait croire que nous avons peur de vous, ou si vous-même pensez que nous avons peur de vous, vous vous trompez ».



Un appel au respect



Au cours de l’émission, Maïmouna Ndour Faye a appelé Ousmane Sonko à cesser d’utiliser des termes offensants envers les groupes de presse. Elle a rappelé l’intervention de Bougane Guèye Dany de Sen TV, qui avait répondu à Ousmane Sonko durant le jour de la Tabaski et a exprimé son respect pour les personnalités, tout en demandant à Sonko de cesser ses attaques verbales : « En outre, les propos que vous avez tenus à notre égard, en ce qui me concerne, je vous pardonne, car je respecte les personnalités et je ne traiterai jamais personne de délinquant. Je dois un respect aux personnalités. Par contre, je vous prie d’arrêter d’utiliser des termes offensants à notre égard. D’ailleurs, mes camarades ont décidé de vous répondre, comme Bougane qui vous a déjà répondu. Bientôt, d’autres personnes vont vous répondre ».



Une détermination inébranlable



Enfin, Maïmouna Ndour Faye a réitéré qu’elle n’avait pas peur d’Ousmane Sonko et qu’elle continuerait à faire face à toute tentative d’intimidation : « c elui qui vous a dit que nous avons peur de vous, se trompe. On sera là, nous parlerons et rien ne nous empêchera de parler. Vous pouvez envoyer les services des impôts, vous pouvez nous empêcher de gagner des marchés, vous pouvez nous combattre. Faites ce que vous voulez, mais nous sommes des sphinx : nous renaissons toujours de nos cendres ».



Un soutien médiatique solide



Les propos courageux et l'engagement de Maïmouna Ndour Faye, ont reçu un soutien massif de la part de divers médias, y compris le groupe Leral. Tous ont salué sa détermination et son courage, face aux pressions politiques et économiques. En défendant la liberté de la presse avec tant de passion, Maïmouna Ndour Faye a non seulement gagné le respect de ses collègues, mais aussi renforcé la détermination de la presse sénégalaise à défendre ses droits et ses libertés, face à toute forme d’oppression.











Leral



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook