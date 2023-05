Couronnement du Roi Charles III : Le Président Macky Sall invité à la cérémonie

Le président de la République, Macky Sall est invité ce vendredi et samedi, à Londres à la cérémonie de couronnement du Roi Charles III.



Le chef de l’Etat répond ainsi à l’invitation du souverain britannique. En marge de la cérémonie, le Président de la République accordera des audiences aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Sénégal.



Le couronnement du roi Charles et de la reine consort Camilla a lieu huit mois après la mort d’Elizabeth II, le 8 septembre. Son altesse Charles III recevra, à Westminster, la couronne de saint Édouard, des mains de l’archevêque de Canterbury, Justin Welby.



En or massif, lourde de 2 kg est ornée de velours, d’hermine et de pierres précieuses, elle a été fabriquée en 1661 pour le couronnement de Charles II.



leSoleil.sn