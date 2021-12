Cours d'EPS au CEM Ouakam 2: L'èlève Bakary succombe après un 3e malaise

Un élève du CEM Ouakam 2 a trouvé la mort lors du cours d'éducation physique, après avoir eu trois malaises.



" L'incident malheureux s'est produit mardi dernier et c'était à la fin de l'évaluation des élèves en course d'endurance ". La victime, a eu, trois fois un malaise. C'était suite au troisième qu'il est décédé au niveau de la surveillance.



Après le décès de l'élève Bakary, l'IA de Dakar rappelle aux établissements du moyen et du secondaire, l'obligation pour leurs pensionnaires de passer leur visite médicale avant les cours d'EPS.