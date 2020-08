Cours mondiaux des matières premières : Chute des prix du riz, du blé et du maïs en mai 2020

Les cours internationaux des matières premières, à l’exception de ceux du sucre, du coton et du pétrole brut ont enregistré une régression au mois de mai dernier. L’information émane de l’Ansd signifie, en effet, qu’au mois de mai 2020, les cours mondiaux du riz (-9,6%), du blé (-2,7%) et du maïs (-0,7%) ont simultanément chuté en variation mensuelle.



En revanche, précise-t-elle, il a été noté une reprise de ceux du pétrole brut (+58,9%), du sucre (+5,0%) et du coton (+3,5%). L’agence souligne dans la foulée que comparés au mois correspondant de l’année 2019, les cours mondiaux du pétrole brut (-58,7%), du coton (-16,1%), du maïs (-16,1%) et du sucre (-10,2%) se sont repliés alors que ceux du riz (+24,7%) et du blé (+11,5%) se sont accrus.



En détails, la structure pilotée par Babacar Ndir trouve que le prix du baril de pétrole brut était de 29,4 dollars américains contre 18,5 le mois précédent soit une hausse de 58,9%. Et par rapport au même moment de l’année qui précède, où le baril coûtait 71,2 dollars américains, on note une chute de 58,7%.

Concernant le riz, la tonne coûtait 510,0 dollars au mois de mai contre 564,0 dollars au mois d’avril. Cela représente une baisse de 9,6% selon l’Ansd. Qui fait savoir également que comparé à la même période de l’année 2019 durant laquelle la tonné de riz valait 409,0 dollars, il est constaté une progression de 24,7% sur le prix de la tonne de riz.



Dans la même lancée l’agence indique que le blé valait 466,1 US cents / bois de 60lb au mois sous-revu contre 479,1 soit une baisse de 2,7% en variation mensuelle. Par rapport au mois de mai 2019 où le blé coûtait 418,2 US cents / bois de 60lb, il est une hausse de 11,5% sur le prix du blé.



Le maïs valait 318,6 US cents / boisseau au mois de mai 2020 contre 320,9 le mois précédent soit un recul de 0,7% en variation mensuelle. D’après l’Ansd, comparé au même moment de l’année écoulée durant lequel le coût du maïs était de 379,8 US cents / boisseau, l’on relève une baisse 16,1%.



Pour ce qui est prix du sucre, il était 10,6 New York - cents/lb n°11 au mois de mai 2020 contre 10,1 au mois d’avril, ce qui représente une hausse mensuelle de 5,0%. Et par rapport au mois de mai 2029 où le sucre valait 11,8 cents/lb n°11, l’on relève une de 10,2%, à en croire l’Ansd.



La structure indique enfin que le coût du coton était de 65,7 US cents/lb au mois de mai contre 63,5 un mois auparavant, traduisant une hausse de mensuelle de 3,5%. Comparé à la même période de l’année précédente (80,4 cents/lb), l’Ansd note une baisse de 18,3%.

