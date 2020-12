Course aux vaccins anti-COVID-19: Pr. Raoult monte au créneau contre ce qui sent du louche… Pour une maladie qu’on connaît depuis un an à peine, certains laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90 % ! Non mais franchement, qui peut croire une chose pareille ?

C’est entre autres questions, ce que se demande le Pr. Raoult, qui monte au créneau contre cette course au vaccin qu,i majoritairement, sent du louche aux populations…Voici sa réaction partagée par le journal « Le Devoir »



«J’ai dit que le vaccin relevait de la science-fiction pour moi ; je ne vais pas rentrer dans des explications trop compliquées mais prenez l’exemple du vaccin contre la grippe : on a mis une quinzaine d’années à le stabiliser et encore, à l’heure actuelle, il n’est pas fiable à 100%. Et là, pour une maladie qu’on connaît depuis un an à peine, certains laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90 % !



Non mais franchement, qui peut croire une chose pareille ?



D’ailleurs, où sont les études sur ces vaccins ?



Parce que je cherche et je n’ai rien trouvé !



Non ce n’est pas sérieux du tout : certains vont devenir milliardaires avec cette connerie qui est rabâchée par les médias, alors quand on me demande ce que je pense du vaccin et de sa réussite, je dis que je ne joue pas en Bourse, je pense que les Français comprendront, ils sont moins bêtes que ce que les politiques veulent croire...»



