Courtisé par Mediapro: Habib Béye reste à Canal +

Lundi 27 Avril 2020

La saison prochaines, la diffusion d’une grande partie des rencontres professionnelles en France seront retransmis par Mediapro. Pour se préparer, le géant avait fait d’Habib Béye une de ses priorités. De l’autre côté, Canal + voulait prolonger son consultant sénégalais. Ce lundi, l’ancien défenseur des « Lions de la Téranga »a a fait savoir qu’il prolonge avec la chaîne cryptée.



« Quand l’aventure est belle… elle continue. Merci Canalplus pour cette confiance depuis 2013 et dorénavant pour les 3 prochaines années. Prenez soin de vous et a bientôt », a publié l’ancien marseillais sur Twitter.

