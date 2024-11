Coûts élevés du crédit en Afrique : Des experts pointent du doigt les notations

Lors de cette séance, Zuzana Schwidrowski, directrice de la division macroéconomie, finance et gouvernance de la Cea, a déclaré que les faibles notations de crédit contribuent aux coûts d'emprunt élevés et, plus largement, à une spirale vicieuse de problèmes de liquidité ainsi qu'à l'accumulation de dettes pour les pays africains.



Malgré les défis globaux en matière de notation de crédit, elle a souligné certains développements et revirements positifs dans certaines trajectoires de notation de crédit des souverains africains, comme le relèvement de Moody's pour la Tanzanie ou les perspectives positives de S&P pour l'Afrique du Sud.



Cependant, souligne la Cea, l’inflation globale à deux chiffres empêche les banques centrales africaines de réduire leurs taux directeurs, ce qui est un autre facteur expliquant les coûts d’emprunt élevés et la croissance globalement modérée, en particulier parmi les exportateurs à forte intensité de ressources (et de carburant).

Dans sa présentation sur les notations de crédit en Afrique, Sonia Essobmadje, chef de la section des finances innovantes et des marchés de capitaux de la Cea, a déclaré : « L'amélioration des fondamentaux de l'Afrique et la mise en œuvre d'un programme de réformes structurelles contribueraient certainement, au fil du temps, à de meilleures notations, mais plus important encore à un développement durable et inclusif, la croissance et le bien-être de la population ».



A l’en croire, le développement des marchés financiers nationaux et régionaux africains devrait être une priorité, car cela réduirait la dépendance excessive à l’égard de la dette extérieure et améliorerait la transmission de la politique monétaire.

Dans le même sillage, Misheck Mutize, responsable des attentes en matière de notations de crédit, de l'Union africaine, a averti qu'une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit peut amplifier l'instabilité du marché et conduire à une procyclicité.



Pour sa part, rapporte un communiqué de la Cea, Marcus Courage, Pdg d'Africa Practice, a déclaré qu'une analyse récente et des données recueillies par Africa Practice et Africa No Filter indiquent que les récits médiatiques stéréotypés sur l'Afrique coûtent aux nations africaines 4,2 milliards de dollars par an en intérêts gonflés sur la dette souveraine en raison de récits médiatiques internationaux, souvent soutenus par les conflits et les guerres.



Daniel Cash, chercheur non-résident à l'Unu-Cpr, a déclaré : « Pour sortir de l'impasse actuelle en matière de notation de crédit, une réforme architecturale à grande échelle est nécessaire. Les pays africains ont besoin du soutien et des investissements de leurs partenaires pour injecter des connaissances, des compétences et des nuances dans leur capacité à naviguer dans le processus de notation de crédit ».

« Il est désormais temps pour les partenaires de se rassembler et d'offrir un service unifié aux pays africains et au reste des pays du Sud, afin que le nouvel environnement qui les entoure ne soit pas aussi punitif et régressif », a-t-il ajouté.

