Couverture de la dernière campagne électorale: l’Ue épingle la TFM, la 2STV et la RTS. Le rapport de la Commission d’observation électorale de l’Union européenne, a également concerné la couverture médiatique de la dernière élection présidentielle. A ce titre, les chaînes de télévision de la TFM, de la 2STV et de la RTS, ont été épinglées par la mission européenne.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 12:19 | | 3 commentaire(s)|

« Les médias sénégalais bénéficient d’un climat généralement favorable à la liberté de presse. Ils ont rempli leur mission d’informer les électeurs, en couvrant largement la campagne électorale. Les médias publics ont offert un espace égal aux candidats dans le ‘‘journal de la campagne’’, mais la chaîne de télévision publique a couvert davantage le gouvernement dans les autres programmes », souligne d’abord le rapport de la mission d’observation, selon le journal.



Qui poursuit, « la plupart des médias audiovisuels privés ont offert une couverture équitable dans les émissions d’informations. Cependant, deux chaînes de télévision, la TFM et le 2STV, ont couvert davantage la coalition Benno Bokk Yakaar ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos