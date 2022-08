Couverture maladie universelle: Comptes et mécomptes d’un gouffre à milliards Partager avec les acteurs du niveau opérationnel le protocole de l'enquête auprès des ménages bénéficiaires du programme national de bourses de sécurité familiale et des détenteurs de la carte d’égalité des chances, sur l'effectivité de l'enrôlement et de la prise en charge médicale des soins dans les mutuelles de santé : tel est l'objectif visé par l'atelier de la CMU, clôturé hier. Le directeur de l'Anacmu annonce qu'en 6 ans, ils ont alloué plus de 9 milliards aux mutuelles de santé.

L'agence nationale pour la couverture maladie universelle (Anacmu), dans le cadre de sa mission régalienne, a pour mission d'enrôler et de prendre en charge gratuitement les soins des bénéficiaires du programme national de bourses de sécurité familiale (Pnbsf) et des titulaires de la carte d’égalité des chances (Cec), à travers les mutuelles de santé communautaires. Cependant, des défis ont été notés dans la prise en charge de ces cibles, à travers leur enrôlement.



Dans un document, il a été souligné qu'il y a des retards dans la mobilisation de ces subventions et les coûts liés à la prise en charge sont relativement insoutenables. Consciente de la lourdeur du financement des subventions ciblées par rapport au budget annuel de l'Anacmu, une enquête sera initiée dans les prochains jours afin de procéder à une vérification de l'effectivité de l'enrôlement selon la disponibilité des carnets par les chefs de ménage de la bourse de sécurité familiale. Le directeur de l'agence nationale de la couverture maladie universelle, Dr Bocar Mamadou Daff, estime que l'enquête consiste, sur les 1 350 000 personnes environ bénéficiaires de la carte d’égalité des chances qui sont enrôlées dans les mutuelles de santé, à vérifier l'effectivité à travers la disponibilité de la carte d'adhésion ou de carnet, la distribution de ce carnet, le renouvellement du carnet et la prestation de soins qui a été offerte pendant la période d'enrôlement et le renouvellement annuel de cet enrôlement. "Parce que chaque année, il faut renouveler pour pouvoir prétendre avoir les ressources pour la mise en œuvre ; mais aussi il est important de vérifier les bénéficiaires de ces prestations pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas", explique-t-il.



Selon lui, ils ont voulu faire une enquête de recensement parce que toutes les personnes concernées vont être enquêtées pour nous assurer que personne n'est laissé en rade. "Nous aurons aussi l'occasion de les identifier et de leur donner une carte unique qui leur permettra désormais de pouvoir se traiter partout où il faut. L'enquête va démarrer bientôt", rassure-t-il. Par ailleurs, le rapport annuel de 2021 de l'ANACMU a révélé un taux d'enrôlement des bénéficiaires du PNBSF et de la CEC à travers les mutuelles de santé de 52%, soit 2 046 365 bénéficiaires du PNBSF et 24 319 détenteurs de la CEC. En effet, de 2015 à 2021, le directeur de l'Anacmu a annoncé que 9 103 404 079 F CFA ont été alloués aux organisations mutualistes, dans le cadre de la prise en charge de ces cibles à travers leur enrôlement dans les mutuelles de santé."La mobilisation de ces subventions et les coûts liés à la prise en charge sont relativement insoutenables, d'où la nécessité de procéder à une vérification de l'effectivité de l'enrôlement, selon la disponibilité des carnets par les chefs de ménage des BSF", dit-il.

