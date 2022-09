Couverture médicale du Magal de Touba: La Pna dépense 62 millions FCfa en médicaments

L’annonce émane notamment du chef de la Pharmacie régionale d’approvisionnement, le docteur Mahmadane Lô, qui a animé une conférence de presse consacrée à la gestion des médicaments et intrants nécessaires à la prise en charge médicale de l’évènement.



Il a également fait savoir que des kits de médicaments avaient déjà été confectionnés afin de répondre aux besoins sanitaires, en qualité et en quantité, dans le cadre de l’approvisionnement des points médicaux avancés, qui sont érigés à titre exceptionnel dans la ville de Touba. ‘’ L’autre phase consiste à confectionner des kits pour les postes fixes, les postes de santé et les points médicaux avancés (PMA) en tenant compte des enseignements des éditions précédentes du Magal ’’, a-t-il expliqué, en assurant au passage que pas moins de 160 kits de médicaments sont destinés aux différents postes de santé et points médicaux.



Le docteur Lô a également fait savoir que le ministère de la Santé et de l’Action sociale à travers la Région médicale de Diourbel, avait déjà mis en place un dispositif exceptionnel de 182 Points de prestations de soins (PPS) à Touba et environs, pour répondre aux besoins sanitaires de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba.



Au-delà des Points de prestation de soins retenus, a-t-il indiqué, l’autorité sanitaire dans sa mission de rendre disponibles et accessibles les médicaments, a décidé de mettre en place une unité mobile dénommée PRA mobile Magal, qui sera positionnée à la résidence Khadimou Rassoul de Darou Marnane, a-t-il précisé.



Il s’agit d’un camion frigorifique répondant aux normes de stockage de médicaments, afin d’épargner aux structures les déplacements incessants entre Touba et Diourbel à l’occasion de la manifestation religieuse commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba.



Les régions de Thiès, Kaolack, Fatick et Louga font partie du dispositif sanitaire mis en place pour l’édition 2022 du Grand Magal de Touba.



Ces régions limitrophes de Diourbel vont aussi bénéficier de dotations en médicaments, a, par ailleurs, signalé le docteur Lô. Il a assuré que le dispositif médical en place était prêt à faire face à la menace épidémiologique du virus de la variole du singe et du Covid-19.