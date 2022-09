Couverture sanitaire du Gamou de Tivaouane: ”And Gueusseum” suspend son mot d’ordre de grève

L’intersyndicale des agents de santé des collectivités territoriales suspend son mot d’ordre de grève. Mballo Dia Thiam et ses camarades informent que «And Gueusseum» a décidé d’arrêter son mouvement d’humeur, sur l’étendue du district sanitaire et à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



«En raison du début des prières du Bourd et du Gamou, la grève est suspendue sur l’étendue du district sanitaire et à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



And Gueusseum demande aux camarades d’assurer correctement la couverture médico-sanitaire et sociale de cet évènement religieux phare durant toute la période», souligne le document.