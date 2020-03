Couvre-feu: La Police encercle la commune de la Médina

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|

La police "encercle" la Médina, une commune située au centre-ville de Dakar. C'est ce qu'informent nos confrères de "Libération".



" Le couvre-feu vient de prendre effet et on signale un impressionnant dispositif policier, particulièrement à la Médina où des jeunes se sont distingués hier ", mercredi dans la soirée, rapporte "Libération".

