Couvre feu: Macky appelle les Sénégalais à faire preuve de responsabilité Le président de la République, Macky Sall a salué le respect des mesures prises relatives au couvre-feu. Le chef de l'Etat appelle ainsi tous les Sénégalais à faire preuve de sens des responsabilités et à rester calmes. "Je salue le respect des mesures imposées par la situation grave à laquelle nous faisons face. Faisons encore preuve de sens des responsabilités. J'appelle tous les Sénégalais à rester calmes et à appliquer les gestes barrières, meilleure protection contre la Covid-19", a-t-il écrit sur Twitter.

Mercredi 25 Mars 2020



