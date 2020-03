Couvre-feu à Mbour : 26 interpellations la première nuit

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020

26 personnes ont été interpellées pour divers délits lors du couvre-feu à Mbour dans la nuit du 24 au 25 mars 2020 de 20 h 23 mn à 06 h 05 mn du matin. 15 individus ont été pris pour non respect d’une décision administrative, 07 autres pour détention et usage de chanvre indien, 04 pour ivresse publique et manifeste, 13 véhicules ont été mis en fourrière et 74 pièces saisies.



Pour cette première soirée de couvre feu, de Mbour à Saly, les éléments du GMI et du corps urbain ont été déployés en force sur le terrain sans incident.

