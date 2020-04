Couvre-feu à Mbour : 596 personnes arrêtées, 105 déférées et 200 véhicules immobilisés La police de Mbour a procédé à l’arrestation de 596 personnes, dont 105 ont été déférées depuis le début du couvre-feu. Selon le commissaire Mandjibou Lèye qui s’est prononcé sur la Rfm, 95 parmi ces personnes ont été interpelées pour des délits de droit commun. Par ailleurs, 200 véhicules ont été immobilisés dans le cadre de l’interdiction du transport interurbain, avec la mise en place de l’état d’urgence, entre Mbour et Saly.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Avril 2020 à 13:32



