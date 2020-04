Couvre-feu à Mbour : une trentaine de personnes en garde à vue Les commissariats urbains de Mbour et Saly-Portudal (ouest) ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche une trentaine de personnes qui ont bravé le couvre-feu en vigueur depuis le 23 mars, a appris l’APS de source policière. Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue. Cinq d’entre elles ont été appréhendées pour rassemblement dans une mosquée. Trois voitures et une moto ont été mises en fourrière à l’issue de cette opération menée par les deux commissariats.

Source APS



Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos