Couvre-feu à Ziguinchor - Faute de véhicule pour son évacuation: Une dame perd la vie dans sa demeure

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|

Le couvre-feu décrété par le président de la République, Macky Sall, pour barrer la route au coronavirus, n’est pas sans conséquence. Une dame, d’une quarantaine d’années, a perdu la vie dans sa demeure, faute de véhicule pour l'évacuer à l'hôpital. Le drame a eu lieu dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mars, au quartier Tilène, à Ziguinchor dans le sud du Sénégal.



Selon nos confrères de Emedia, la victime malade et dans une situation très difficile, n’a pu trouver un véhicule pour se rendre à l’hôpital vers les coups de 22 heures. Mère de deux filles, âgées de 20 et 14 ans, elle a finalement rendu l’âme dans sa maison. Elle a été inhumée mardi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos