Covid-1: Encore un record battu: 529 cas et quatre (04) décès de plus En l’espace de 48 heures, le Sénégal a battu deux records sur le nombre de contaminations quotidiennes. Après 476, effaçant les 402 cas enregistrés en février dernier, le bulletin épidémiologique du jour rapporte un nouveau record de 529 nouveaux cas, ce dimanche, 11 juillet. Ces cas sont revenus positifs sur 2715 échantillons, soit un taux de positivité de 19,45%

La barre des 46 000 cas positifs au coronavirus est vite franchie. Les nouvelles contaminations sont réparties : 188 contacts et 341 issus de la transmission communautaire. La capitale, qui reste l’épicentre de la maladie, en recense 282, ce matin, dont 165 à Dakar, 26 à Pikine, 08 à Keur Massar, 59 à Rufisque et 24 à Guédiawaye.



Les autres régions en comptent 59 dont 11 à Saint-Louis, 08 à Mbour et à Thiès, 07 à Tivaouane, 05 à Poponguine, 04 à Joal, 03 à Matam et à Podor, 02 à Bignona et à Kolda, un à Dagana, à Dahra, à Fatick, à Kaolack, à Ndoffane et à Ziguinchor.



Cent six (106) patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 16 cas graves pris en charge en réanimation.

Après six décès en 48 heures, quatre nouvelles victimes ont été recensées ces dernières 24 heures.



A ce jour, 46 175 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 42 308 guéris, 1 194 décédés, et donc 2 672 sous traitement.

Toutefois, hier samedi, 10 juillet, 1 849 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 580 550.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect "strict" des gestes barrières dont le port "correct" du masque, le lavage des mains et la distanciation physique.

