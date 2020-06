Covid-19: 104 nouvelles contaminations, 29 cas communautaires, 90 guéris, 75 contacts, 1 décès...

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020

Ce jeudi 25 juin 2020, selon le bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 75 contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 29 cas issus de la transmission communautaire.



90 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 24 cas graves sont et 1 nouveau décès enregistré.



Depuis le 02 mars 2020, 6233 cas sont détectés au Sénégal dont 4162 guéris, 94 décès 01 évacué et 1976 cas sous traitement.









